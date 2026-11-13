Le parole del brasiliano: "Il Milan sta uscendo fuori e poi c'è la possibilità che possano aggiungere altri colpi nel mercato invernale"
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L'ex centrocampista della Lazio Hernanes ha parlato della lotta scudetto. Il brasiliano - ai microfoni di Calciomercato.com - ha fatto i complimenti ai giallorossi. Queste le sue parole:
Como, Milan e Roma, qual è la vera anti-Inter oltre alla sorpresa Lazio? "La Lazio può essere una sorpresa, ma sarà dura. Sulla carta invece la Roma è una squadra già attrezzata, già consolidata. Il Milan sta uscendo fuori e poi c'è la possibilità che possano aggiungere altri colpi nel mercato invernale, dando forza in più. Quindi metterei Roma e Milan"
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