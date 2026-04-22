“Siamo allo sprint finale, ci piacerebbe avere una posizione migliore come quella che abbiamo avuto per gran parte della stagione". Mario Hermoso ha parlato del finale di stagione con un po' di amarezza. La Roma ha ancora (poche) possibilità di entrare in Champions e l'ex Atletico ha confermato che la squadra ci proverà comunque fino al traguardo: "Fino a quando ci sono partite e punti in palio ci proveremo fino alla fine”, le sue parole a margine dell'evento di Elvis Lives alla Rinascente.
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forzaroma news as roma Hermoso: “Vorremmo essere più in alto. Per la Champions ci proveremo fino alla fine”
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Hermoso: “Vorremmo essere più in alto. Per la Champions ci proveremo fino alla fine”
Le parole dello spagnolo sul rush finale. I giallorossi dovranno sfruttare gli eventuali passi falsi di Juventus e Como
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