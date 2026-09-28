Inamovibile, forse più di Mancini e Ndicka. Anzi i numeri dicono proprio questo visto che dopo Cristante è il giocatore di movimento più utilizzato da Gasperini che lo ha definito una statua. Mario Hermoso si è calato perfettamente nel calcio del tecnico di Grugliasco: anticipi continui, aggressione alta e progressioni verso la porta avversaria per accompagnare le azioni offensive. L’ex Atletico Madrid è diventato un leader assoluto. Lo dimostrano i dati raccolti da Squawka. Lo spagnolo, infatti, ha disputato fin qui 509 minuti (94,2%) su 540. I perché? Altri numeri a dimostrarlo. Hermoso, infatti, è il calciatore che in serie A ha intercettato più palloni: addirittura 16. Interventi duri ma regolari, dato che ha commesso appena 3 falli in Serie A: basta pensare che Ndicka (8) e Mancini (7) ne hanno fatti più del doppio. Primato che condivide con il centrocampista del Genoa Frendurp.

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