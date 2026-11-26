"Ha fatto una partita totale". Il pensiero di Florenzi rispecchia alla perfezione quello dei tifosi romanisti. E non solo. Il protagonista è Mario Hermoso, MVP della notte di Parigi dopo una prestazione sontuosa che lo ha consacrato come migliore in campo. Ma ridurre tutto al gol sarebbe un errore. Dentro la sua prova c'è molto di più: attenzione difensiva, qualità in costruzione, personalità e tenacia. Hermoso ha messo insieme tutto, confermandosi uno degli uomini chiave di Gasperini. E gli elogi di Florenzi a Sky Sport sono soltanto una parte del riconoscimento arrivato per la sua prestazione. "Ha fatto tre tiri in porta, due dentro l'area. E per un difensore non è scontato. A me è piaciuto tanto dietro, per la sicurezza che ha trasmesso ai compagni. Stasera lo ha fatto alla perfezione: rompe la linea e il gol ne è la prova. È da un suo recupero che nasce l'azione della rete", ha concluso l'ex giallorosso.