Ogni dettaglio conta. Soprattutto quando l'obiettivo è vincerle tutte. Gasperini non lascia nulla al caso e lavora ogni giorno per correggere anche il più piccolo difetto della sua macchina, quasi, perfetta. A Parigi la Roma si è presa le luci della capitale francese. Ha giocato alla pari, a tratti anche meglio dei campioni d'Europa. E non è certo un caso. Dietro c'è un lavoro enorme. Fatto di attenzione, intensità e cura di ogni particolare. Per questo, ogni errore pesa. E viene analizzato con grande attenzione. Ieri è arrivato l'ennesimo gol subito da calcio d'angolo. L'unico vero neo di una prestazione di altissimo livello. Sono già dieci le reti incassate su corner in stagione. Troppe per una squadra che vuole sognare in grande. E questa volta Gasp non l'ha presa affatto bene. Come svelato da Amazon, il tecnico si è infuriato con la squadra all'intervallo proprio per la rete subita.

A lasciarlo di sasso non è stato soltanto il gol di Zabarnyi, ma soprattutto il modo in cui è arrivato: il difensore ha staccato indisturbato, senza che nessuno riuscisse a contrastarlo o a frapporsi tra lui e la porta. Un errore di marcatura che non è passato inosservato e sul quale Gasperini dovrà intervenire. Perché per puntare in alto servono tutti gli strumenti, ma soprattutto non si possono regalare occasioni agli avversari. La Roma è una macchina che viaggia a ritmi altissimi, corre e mette in difficoltà chiunque. Ma qualche ingranaggio va ancora sistemato. E Gasp lo sa bene. La reazione di Parigi, però, ha mostrato anche un altro aspetto: questa squadra ha imparato a non arrendersi. Dopo essere andata sotto, non è crollata come era successo contro Manchester United e Real Madrid. Ha continuato a giocare, ha trovato le energie per reagire e alla fine ha conquistato un pareggio meritato. Il percorso di crescita passa anche da qui. Dalla capacità di correggere gli errori senza perdere le proprie certezze. Gasperini non si ferma. Il lavoro continua.