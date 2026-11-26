Parigi dalla panchina. Balerdi avrebbe voluto esserci in campo. Ha stretto i denti per recuperare in vista del Psg, ma il problema alla coscia gli ha limitato le possibilità. Alla fine è rimasto fuori per tutta la partita, senza poter dare il suo contributo. Domenica punta a tornare titolare. Intanto si gode il suo momento alla Roma. Perché l’impatto di Leonardo è stato importante. Si è dimostrato all’altezza della maglia giallorossa e ha fatto ricredere anche tanti detrattori. Le prestazioni sono di alto livello e il rendimento ha sorpreso più di qualcuno. Tra questi c’è Mehdi Benatia. L’ex direttore sportivo del Marsiglia, ai microfoni di Canal+, ha ammesso di non aspettarsi un impatto del genere: “Sono rimasto stupito dal suo impatto in Serie A”. Poi ha spiegato perché: “Per me è un difensore moderno, capace di difendere con personalità e di lasciarsi 60 metri alle spalle”. Un elogio importante. Che però non nasconde i margini di crescita: “Certo, commette errori e se non li facesse, forse sarebbe al Real Madrid”. Infine, il tratto che Benatia apprezza di più: “Lo stimo, perché è uno che non si nasconde mai”.