Mario Hermoso ha parlato ai microfoni di SkySport dopo la vittoria contro la Fiorentina. Queste le sue parole:
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Hermoso: “Questa è la strada giusta. Continuiamo con questa grinta e questo gioco”
Il ritorno alla solidità difensiva sta facendo la differenza in classifica? "Sì, certo. Sappiamo che questa è la nostra forza ed è troppo importante per noi. Se non prendiamo gol siamo più vicini a vincere le partite".
E' fiducioso per la qualificazione in Champions League? "Per noi è importante vincere, mancano tre partite e con questa grinta e questo modo di giocare di oggi sarebbe troppo importante per noi. Mancano tre partite e dobbiamo vincerle per avere questa fiducia per il gruppo, per tutto l'anno. Magari possiamo arrivarci".
HERMOSO A DAZN
Anche oggi un gol. "Mi piace giocare all'Olimpico, tutti i gol che ho fatto li ho fatti qui, mi piace giocare qua e vincere".
Come si gestisce la fine di stagione anche con il derby? "Vincendo tutte le partite... no, questa è una Roma bella da vedere, questa è la strada".
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