Un simpatico video pubblicato dalla Roma sui social riprende la giornata di Mario Hermoso da fotografo. In occasione degli scatti per l'uscita della nuova collezione Adidas ispirata agli anni '90, il club giallorosso ha affidato una macchinetta analogica nelle mani del difensore che si è concentrato scattando diverse foto proprio a Donyell Malen. "Bobby, my bro", le parole dirette all'olandese che era già in posa per lo shooting ufficiale.

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