Non sta ancora trovando tanto spazio con la Roma, ma Kostas Koulierakis è pronto a scendere in campo con la Grecia. Il difensore giallorosso, infatti, è stato convocato dal CT Jovanovic per le ultime gare del gruppo A2 di Nations League. La nazionale greca, seconda in classifica con otto punti, affronterà Olanda (capolista con gli stessi punti, venerdì 13) e Serbia (fanalino di coda a quota 0, lunedì 16). Nella sosta a cavallo tra settembre e ottobre il numero 3 della Roma era rimasto in panchina proprio contro Serbia e Olanda, restando addirittura in tribuna nella prima sfida contro la Germania e giocando invece 90' contro i tedeschi nella gara di ritorno terminata 0-0.

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