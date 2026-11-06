Manchester United-Roma lascia ancora strascichi, almeno sui social. Il giorno dopo la sconfitta all'Old Trafford, arrivata in modo clamoroso e amaro, Balerdi ha affidato a Instagram tutto il suo rammarico per l'errore che ha spianato la strada al 2-2 di Cunha e, conseguentemente, alla rimonta dei Red Devils. Tra i commenti, gran parte dei quali di conforto, è spuntato però anche quello dell'attaccante brasiliano del Manchester United. "Crack.", con il punto finale. Elogio? Difficile. Presa in giro? Più probabile. E infatti il gesto di Cunha, espulso nel finale per doppia ammonizione e protagonista di alcune sceneggiate discutibili a bordocampo in attesa del triplice fischio, è stato condannato da tanti tifosi romanisti, andati su tutte le furie. "Pensa alla tua squadra schifosa", il contro-commento più gettonato.