Pierluigi Gollini ha festeggiato il ritorno in campo in Serie A dopo due anni con un clean sheet. Il portiere ha poi condiviso un post sui social: "Questa partita è il frutto del lavoro di ogni giorno, dei sacrifici e della voglia di farsi trovare pronti per la squadra. Questi siamo noi, un gruppo di grande spessore che sa giocare soffrire e lottare. Perché quando arriva il tuo momento, il lavoro di tutti diventa la tua forza. Testa a mercoledì per una altra battaglia". Valanga di commenti da parte dei suoi compagni di squadra. Mora ha scritto: "Bravissimo", "Grande Gollo" ha commentato Pellegrini. Poi si sono uniti Hermoso, Lulli, de Roon e anche l'ex Tsimikas.