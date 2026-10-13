"Morto Mai", questa la canzone che Gollini aveva scelto per festeggiare il ritorno in campo in Serie A a distanza di due anni. A Como ha mantenuto la porta inviolata e ha alzato il muro su Nico Paz con due uscite provvidenziali. Domani il livello si alzerà: da Mbappé a Vinicius, le stelle del Real Madrid mettono paura a tutti e sarebbe strano il contrario. Per lui il palcoscenico della Champions League non è una novità. L'aveva conquistata e giocata all'Atalanta proprio con Gasperini. Ben dieci le presenze nella principale competizione europea e conti alla mano è il decimo giocatore in rosa per partite giocate nel torneo. Più di Svilar (4), Soulé (4) e di giocatori come Mancini, Wesley e Koné che hanno esordito solamente a settembre contro il Fenerbahce. E il Real Madrid è nel destino di Gollini. Proprio contro i Blancos l'ultima presenza in Champions nel 2021. Con lui quella sera anche de Roon che domani giocherà di nuovo al posto dell'infortunato Cristante. In quel caso la Dea perse 0-1, ora spera di poter esultare al triplice fischio come successo domenica a Como.