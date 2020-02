Gol, guida per i giovani e sincerità: ecco le tre missioni di capitan Dzeko

Non serviva la festa di compleanno della piccola Una per far capire cosa pensino i compagni di Dzeko. Mentre a Trigoria la dirigenza si interrogava sulla sincerità – esagerata, secondo alcuni – con cui Edin si è presentato davanti ai microfoni dopo la figuraccia di Reggio Emilia, i leader della Roma (Perotti, Pellegrini, Kolarov, Fazio alcuni degli invitati) si ritrovavano a Ostia in una sorta di riunione straordinaria. Contro il Sassuolo la prima ufficiale da capitano per Dzeko è stata tutt’altro che indimenticabile nonostante i cento gol raggiunti in giallorosso. Questo perché forse come mai era successo prima d’ora in stagione, la Roma ha fatto cilecca sotto ogni aspetto: tecnico, tattico e di atteggiamento. La fascia al braccio ha dato una responsabilità in più a Edin, che ormai conosce benissimo la piazza e ha cercato subito di mandare un segnale.

