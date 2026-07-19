Finito il Mondiale, Manu Koné può pensare al proprio futuro. Il francese è al centro di tante voci di mercato, su di lui ci sono Chelsea e Manchester United, i Red Devils hanno già avviato i contatti con l'entourage senza però presentare un'offerta. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com la Roma ha fissato il prezzo: se dovesse arrivare una proposta da 50/60 milioni di euro i giallorossi si siederanno a tavolino per trattare, offerte più basse non verranno prese in considerazione. A giugno l'Atletico Madrid ne aveva messi sul piatto 43 ma la destinazione non era gradita al giocatore. Koné rimane in uscita anche perché la Roma dovrà formalizzare una cessione entro fine luglio per rispettare il patto con la Uefa.