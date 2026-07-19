Il mondo non aspetta altro: Messi contro Yamal. Argentina contro Spagna. La finale Mondiale da sogno è pronta a essere il palcoscenico di uno spettacolo che si preannuncia da urlo. Il fenomeno albiceleste vuole concedersi il bis dopo il trionfo in Qatar nel 2022. Stasera, comunque andrà, sarà la sua ultima con la maglia dell'Argentina. Un addio che tutto il mondo vorrebbe finisse con un lieto fine. Da favola, per intenderci. Chi sarà al fianco, seppur da lontano, della nazionale di Scaloni è Mati Soulé. L'esterno giallorosso, a poche ore dall'inizio del match, ha voluto dedicare un messaggio speciale proprio a Lionel Messi. "Non ritirarti mai", ha scritto l'ex Juve sul suo account Instagram. Occhi luccicanti in aggiunta, come emoji. Proprio quelli che avranno tutti i tifosi che assisteranno al "Last Dance" di Messi con la maglia dell'Argentina.