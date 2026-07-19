Gasperini ha fatto le sue richieste: vuole due nuove ali per il reparto offensivo. Dybala e Soulé non bastano. Per affrontare una stagione ricca di impegni servono più innesti. E nulla può essere lasciato al caso. Ecco perché la Roma ha iniziato ad accelerare sul mercato. Si continua a lavorare su Summerville: dopo il primo 'no' del West Ham, è in arrivo una seconda offerta per convincere il club inglese. Ma D'Amico valuta anche altri profili. Sempre in Inghilterra. Il nome di Philogene intriga Trigoria. È giovane, ha un ingaggio sostenibile e rappresenta un'alternativa concreta. Sul giocatore, però, c'è una forte concorrenza. Anche in casa. Perché il classe 2002, come riporta Football Insider, piace anche all'Everton. I Friedkin stanno valutando un possibile affondo anche per il loro club inglese. Poi ci sono Benfica e Bologna. Philogene piace a molti. Chissà se potrà nascere un'asta tutta in famiglia. Al momento, però, in vantaggio c'è il club portoghese. L'Ipswich valuta il cartellino del giocatore circa 35 milioni.