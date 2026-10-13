Malen è già nell’Olimpo. E noi ringraziamo Raspadori

La Lega Serie A, attraverso un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale, ha reso note le decisioni del Giudice Sportivo relative all'ultima giornata di campionato. Sospiro di sollievo in casa Roma: Donyell Malen è stato squalificato per una sola giornata dopo l'espulsione rimediata per il fallo ai danni di Kaiki. Evitata dunque una squalifica più pesante: il Giudice Sportivo ha valutato l'episodio come un normale intervento di gioco, seppur energico, senza ravvisare gli estremi per un'altra giornata di stop. Il refererto del Giudice Sportivo infatti recita: "Una giornata di squalifica per per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco". Da segnalare inoltre la prima ammonizione per Soulé e la seocnda per la coppia di centrocampo Koné-de Roon. Il club giallorosso è stato inoltre multato per "avere ingiustificatamente provocato il ritardo di circa tre minuti dell'inizio del primo tempo".