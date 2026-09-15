La Lega Serie A, tramite un comunicato pubblicato sul proprio sito, ha ufficializzato le decisioni del Giudice Sportivo in merito all'ultima giornata di campionato. Da segnalare in casa Roma la seconda ammonizione per Mario Hermoso e la prima invece per Niccolò Pisilli. Nessuna multa al club come invece accaduto la scorsa settimana dopo la sfida contro l'Atalanta. L'Inter, prossima avversaria della Roma in campionato, all'Olimpico dovrà fare a meno di Aleksandar Kolarov, vice di Chivu. L'ex terzino della Roma, della Lazio e proprio dei nerazzurri, ha rimediato due giornate di squalifica e 5mila euro di ammenda per "avere, al 19° del primo tempo, rivolto al Direttore di gara una critica irrispettosa, per avere, inoltre, all'atto del provvedimento di espulsione, rivolto un'espressione irriguardosa al medesimo Direttore di gara".