La Lega Serie A ha pubblicato i provvedimenti disciplinare dopo la dodicesima giornata di campionato: ecco il motivo della multa al club capitolino
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Al termine della dodicesima giornata di Serie A, la Lega ha pubblicato i provvedimenti disciplinari del Giudice Sportivo. Nessuno squalificato in vista di Roma-Monza, sfida della tredicesima giornata di campionato in programma domenica all'Olimpico con fischio d'inizio alle 18. Ammenda di 10mila euro però per il club giallorosso dopo la trasferta contro il Parma "per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato tre petardi ed un accendino sul terreno di giuoco ed un fumogeno ed una bottiglietta di plastica nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29 comma 1 lett. b) CGS.
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