Giudice Sportivo, ottava sanzione per Hermoso. Mancini a rischio per il derby

La Lega Serie A tramite un comunicato sul proprio sito, ha ufficializzato le decisioni del Giudice Sportivo in merito all’ultima giornata di campionato. In casa Roma da segnalare solamente l’ottava sanzione per Mario Hermoso e la terza...

La Lega Serie A tramite un comunicato sul proprio sito, ha ufficializzato le decisioni del Giudice Sportivo in merito all'ultima giornata di campionato. In casa Roma da segnalare solamente l'ottava sanzione per Mario Hermoso e la terza per Stephan El Shaarawy. Nessun dei due giocatori entra però in diffida. Nella lista dei calciatori giallorossi diffidati figura solamente Gianluca Mancini che, in caso di cartellino giallo contro il Parma, sarà costretto a saltare il derby contro la Lazio.