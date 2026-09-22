La Lega Serie A, attraverso un documento pubblicato usl proprio sito, ha ufficializzato le decisioni del Giudice Sportivo in merito all'ultima giornata di campionato. Da segnalare in casa Roma le prime sanzioni per Evan Ndicka, Daniele Ghilardi e Kostantinos Koulierakis. Il club giallorosso ha ricevuto inoltre un'ammenda di 3mila euro per "avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato due petardi nel recinto di giuoco". Multata anche l'Inter per un totale di 4mila euro: 3mila per "avere suoi sostenitori, al 45° del secondo tempo, rivolto un coro offensivo all'allenatore della squadra avversaria", e altri mille per "avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato una bottiglietta nel recinto di giuoco".