“Esempio senza tempo di lealtà e appartenenza ai nostri colori”, le parole del club sui social

Redazione
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Svilar senza sosta: il recupero prosegue tra tutore al piede e allenamenti in palestra

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“Il presidente dello spogliatoio”, lo chiamava Spalletti. Per raccontare l'importanza di Giorgio Rossi nella storia della Roma non basterebbe un libro. Lo storico massaggiatore è stato una presenza costante in giallorosso per ben 55 anni, dal 1957 al 2012. Un'intera vita dedicata a quei colori, vissuta anche da protagonista nei due Scudetti del 1983 e del 2001. La sua scomparsa, il 23 settembre 2018, ha lasciato un vuoto profondo, ma il suo ricordo resta intatto. Oggi, 31 ottobre, ricorre il giorno della sua nascita e la Roma ha voluto celebrarlo sui social con un messaggio speciale: “Esempio senza tempo di lealtà e appartenenza ai nostri colori”.

Giorgio Rossi

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