Studiare. Non fermarsi a un solo mercato. D’Amico sembra avere le idee chiare su come muoversi nelle prossime sessioni. Da una parte i profili pronti. Dall’altra la linea verde, quella che tanto sta facendo bene a questa Roma. Sul taccuino del ds ci sono nomi di primo piano, da Lisandro Martinez a Endrick. Ma non solo. D’Amico cerca anche chi è fuori dall’ordinario. Chi può diventare una stella del domani. Come Oliver Mansson. Centrocampista svedese, classe 2009. Ha 17 anni e un talento che si vede già. In Svezia lo considerano un possibile 'crack'. Secondo il quotidiano svedese Expressen, la Roma avrebbe inviato degli scout a visionarlo nell’ultimo match tra il Goteborg, la sua squadra attuale, e il Djurgarden. Ma non è sola. Sul ragazzo ci sarebbero anche United, Chelsea e Arsenal. Una lista niente male. La Roma c’è e osserva.