Vincere per continuare a sognare. Gasperini vuole che la Roma continui a macinare gioco e risultati. "Non è il momento di mollare": questo il messaggio che il tecnico avrà trasmesso ai suoi in questi giorni. Inter e Lazio corrono, i giallorossi non possono permettersi di perdere il treno. A Udine, però, la strada è tutt'altro che in discesa. La partita nasconde più insidie di quanto possa raccontare la classifica. L'Udinese è in difficoltà, ma ha raccolto meno di quanto avrebbe meritato. Contro il Parma è arrivato un vero e proprio assedio: venti tiri e nessun gol. E non è stato un caso isolato. Runjaic cerca la partita della svolta. E vuole trovarla proprio contro la Roma. I friulani, del resto, hanno già dimostrato di poter mettere in difficoltà i giallorossi. L'anno scorso la squadra di Gasperini aveva sofferto terribilmente la loro fisicità. Un aspetto che il tecnico non ha dimenticato. Da qui nasce il piano giallorosso. Il primo obiettivo è chiaro: portare la partita sul piano tecnico e della qualità. La Roma dovrà evitare che diventi una battaglia di duelli e contrasti, terreno sul quale l'Udinese può esprimere tutta la propria forza. Con il pallone tra i piedi, invece, i giallorossi hanno le qualità per fare la differenza. Ma c'è anche un secondo aspetto. Più sottile, meno evidente. Gasperini lo ha studiato a lungo. Una mossa per sorprendere Runjaic e provare a fare scacco al tecnico polacco.

L'occasione arriva da fermo: l'Udinese soffre sui piazzati, Gasp studia il colpo

Unanelle ultime sette. Pochi gol segnati, tanti subiti. L'Udinese attraversa un momento nero e la Roma vuole approfittarne. Gasperini ha individuato un possibile punto debole dei friulani. E potrebbe trasformarlo nell'arma per colpire: i calci piazzati. L'Udinese soffre terribilmente le situazioni da fermo. Dopo il Monza, è la squadra che ha incassato più gol su palla inattiva: ben 5. Un dato accompagnato da una media di 0,57 xG concessi a partita in queste situazioni. Una fragilità evidente, che Gasp avrà sicuramente studiato. Lavuole tornare a sfruttare un'arma che, almeno in questo avvio di stagione, si è un po' inceppata. I numeri raccontano una storia diversa rispetto allo scorso anno. Oggi isono soltanto al nono posto per gol da piazzato, con 3 reti. Nel 2025-26, invece, ne avevano realizzate 15, chiudendo al quarto posto in Serie A. Una differenza importante. E proprio contropuò presentarsi l'occasione per invertire la rotta.ha uomini e soluzioni per far male ai friulani. Hermoso è una garanzia nel gioco aereo, Cristante sa come attaccare il primo palo e anche Balerdi può rappresentare una risorsa. Bryan, poi, ha già dimostrato di poter essere decisivo in queste situazioni: con De Rossi in panchina, un suo colpo di testa aveva deciso una partita al cardiopalma. Chissà che la storia non possa ripetersi. Lacerca punti e una nuova arma per vincere.studia il piano, l'Udinese mostra il fianco. Alle 18 i calci piazzati potrebbero fare la differenza. E diventare la chiave per prendersi la partita.