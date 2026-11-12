Una domanda, due possibilità e una risposta che non lascia spazio a interpretazioni. Antonio Padellaro, giornalista e grande tifoso della Roma, è stato protagonista di un simpatico siparietto a Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, con Giorgio Lauro e Nancy Brilli. Ai microfoni della trasmissione, al giornalista è stato chiesto se sarebbe disposto a barattare lo scudetto della Lazio con la vittoria elettorale del campo largo. Un dilemma che, almeno per un romanista dichiarato come lui, non sembra avere una vera soluzione. Padellaro ha inizialmente provato a sfilarsi con una battuta: “Io non ci vengo qua”. Poi ha ribadito la propria posizione senza lasciare margini: “Mi dispiace, ma lo scudetto della Lazio qua no”.