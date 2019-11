Gioia Under, Turchia agli Europei. Ora il riscatto con la Roma: “Sono pronto a fare il massimo”

Cengiz Under e la nazionale turca fanno festa dopo la qualificazione a Euro 2020 raggiunta ieri. Il pareggio con l’Islanda ha garantito l’accesso alla competizione che si giocherà la prossima estate. “La vedo come una vittoria” ha detto l’esterno della Roma, che ieri è tornato a incantare dopo i mesi passati in infermeria. “Sono felicissimo, – ha proseguito Cengiz – è uno dei momenti che sognavo di vivere, non riesco a descrivere i miei sentimenti”.

Una soddisfazione che ora Under vuole portarsi dietro anche a Roma: “Sono pronto a dare di nuovo il massimo per la Roma. Voglio fare le cose al meglio per la mia carriera, crescendo passo dopo passo. Sono appena tornato da un infortunio, mi sono fatto male prima di riuscire a fare buone prestazioni, ora voglio dare il massimo“.