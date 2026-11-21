Alberto Gilardino, allenatore del Parma, ha parlato ai microfoni di Dazn dopo la sconfitta contro la Roma. Queste le parole del tecnico:

GILARDINO A DAZN

Gasperini l'ha fermata per diversi minuti dopo questo 5-1: che cosa le ha detto? "Il mister ha grandissima esperienza e mi ha fatto molto piacere rivederlo stasera. Mi ha detto quello che penso anche io, che sono fortemente attaccato a questi principi nel senso di credere in questi ragazzi e in questa squadra, di avere grande fiducia. Gli ho fatto l'in bocca al lupo per il prosieguo del campionato e per la Coppa".

C'è la consapevolezza di essere in un percorso di crescita? "A fine gara il rumore della sconfitta negli spogliatoi è sempre particolare. Per 65-68' abbiamo disputato una grandissima partita. Per chi non ha visto la gara è difficile spiegare un risultato così ampio. Ma la squadra è stata aggressiva, ha difeso bene. Nel primo tempo abbiamo avuto diverse situazioni per andare in vantaggio. Poi abbiamo compromesso la gara per alcuni errori individuali e siamo un po' usciti dalla partita, per demeriti nostri e per la grandissima qualità che ha messo in campo la Roma anche con le sostituzioni. C'è tantissimo da lavorare e correggere, soprattutto sugli individuali, ma mi porto a casa anche alcune cose positive che dobbiamo portarci nelle prossime partite e nelle prossime gare".

A fine gara tutto lo stadio ha applaudito: cosa significa per una squadra che con lei in casa non ha ancora mai vinto? "Sì, il pubblico di Parma se noi diamo tutto in campo lo vede e lo percepisce. Ed è quello che vogliamo trasmettere. C'è grande amarezza da parte dei ragazzi, delusione e sconforto, dopo una sconfitta così sonora. Ma da allenatore devo essere fiducioso e positivo. Per 65-68' siamo stati squadra contro una squadra fortissima, abbiamo mantenuto l'intensità alta e siamo stati aggressivi. Questo è il frutto di due mesi di lavoro, subentrare non è mai facile. I ragazzi sono incredibili per approccio e disponibilità. Dobbiamo continuare a lavorare e, quando subiamo delle situazioni con errori individuali come oggi, non possiamo permetterci di abbandonare la partita. Dobbiamo mantenere la fiducia alta all'interno delle gare".