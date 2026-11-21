Le parole del tecnico: "Nel primo tempo abbiamo avuto diverse situazioni per andare in vantaggio. Poi abbiamo compromesso la gara per alcuni errori individuali"
Gasperini: "Nessun confronto con la proprietà sul mercato. Ne parlerà Galantic"
Alberto Gilardino, allenatore del Parma, ha parlato ai microfoni di Dazn dopo la sconfitta contro la Roma. Queste le parole del tecnico:
GILARDINO A DAZN
Gasperini l'ha fermata per diversi minuti dopo questo 5-1: che cosa le ha detto? "Il mister ha grandissima esperienza e mi ha fatto molto piacere rivederlo stasera. Mi ha detto quello che penso anche io, che sono fortemente attaccato a questi principi nel senso di credere in questi ragazzi e in questa squadra, di avere grande fiducia. Gli ho fatto l'in bocca al lupo per il prosieguo del campionato e per la Coppa".
C'è la consapevolezza di essere in un percorso di crescita? "A fine gara il rumore della sconfitta negli spogliatoi è sempre particolare. Per 65-68' abbiamo disputato una grandissima partita. Per chi non ha visto la gara è difficile spiegare un risultato così ampio. Ma la squadra è stata aggressiva, ha difeso bene. Nel primo tempo abbiamo avuto diverse situazioni per andare in vantaggio. Poi abbiamo compromesso la gara per alcuni errori individuali e siamo un po' usciti dalla partita, per demeriti nostri e per la grandissima qualità che ha messo in campo la Roma anche con le sostituzioni. C'è tantissimo da lavorare e correggere, soprattutto sugli individuali, ma mi porto a casa anche alcune cose positive che dobbiamo portarci nelle prossime partite e nelle prossime gare".
A fine gara tutto lo stadio ha applaudito: cosa significa per una squadra che con lei in casa non ha ancora mai vinto? "Sì, il pubblico di Parma se noi diamo tutto in campo lo vede e lo percepisce. Ed è quello che vogliamo trasmettere. C'è grande amarezza da parte dei ragazzi, delusione e sconforto, dopo una sconfitta così sonora. Ma da allenatore devo essere fiducioso e positivo. Per 65-68' siamo stati squadra contro una squadra fortissima, abbiamo mantenuto l'intensità alta e siamo stati aggressivi. Questo è il frutto di due mesi di lavoro, subentrare non è mai facile. I ragazzi sono incredibili per approccio e disponibilità. Dobbiamo continuare a lavorare e, quando subiamo delle situazioni con errori individuali come oggi, non possiamo permetterci di abbandonare la partita. Dobbiamo mantenere la fiducia alta all'interno delle gare".
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