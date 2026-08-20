Giornata di 'auguri doppi' in casa Roma. Il club giallorosso, infatti, ha festeggiato quest'oggi Giuseppe Giannini ed Evan Ndicka. Il Principe, storico capitano e bandiera della Roma con oltre 15 anni in giallorosso, compie oggi 62 anni. Sono 27, invece, le candeline spente dal centrale ivoriano, che si appresta a iniziare la sua quarta stagione nella Capitale. Due epoche diverse e due ruoli opposti, ma un elemento in comune: la Roma. Che oggi ha festeggiato i suoi due giocatori con un bel messaggio di auguri diffuso sui propri canali social.

🎂 Giuseppe Giannini compie oggi 62 anni



Tanti auguri, Principe! 💛❤️#ASRoma pic.twitter.com/ZFOPEU4YME — AS Roma (@OfficialASRoma) August 20, 2026