Sessanta minuti tra luci e ombre. Il ritorno in campo di Dybala, dopo più di un mese di assenza, è stato altalenante. L'argentino ha mostrato qualche sprazzo del suo talento, ma anche una condizione fisica ancora lontana dalla migliore. Gasperini non rinuncia facilmente alla Joya, ma questa volta ha scelto di sostituirlo, anche per non rischiare ulteriormente, dando spazio a un Soulé in grande crescita. E da quel momento la partita è cambiata. La Roma ha accelerato, ha segnato quattro gol e ha zittito il Tardini. Una svolta che apre inevitabilmente un interrogativo: Gasperini può davvero rinunciare a Dybala? A rispondere è stato Giaccherini, ai microfoni di DAZN. L'ex calciatore non ha nascosto la propria stima per l'argentino, ma ha sottolineato come oggi le alternative (Soulé e Mora) a disposizione del tecnico rendano possibile anche una scelta diversa: “Sono un grandissimo estimatore di Dybala. È il giocatore che ha quel carisma che non hanno Mora e Soulé, ma ad oggi ci si può rinunciare. Ora la Roma ha delle alternative valide. Faccio fatica a tenere fuori Soulé. Dybala fa fatica a calciare in questo momento e lo vedo in difficoltà. I numeri contano: Mora segna da quattro partite, Soulé ne ha fatti tre o quattro. La sua posizione inizia a scricchiolare e non è più intoccabile”.