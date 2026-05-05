Gasperini vuole blindare i senatori: pressing per i rinnovi di Celik ed El Shaarawy

Oltre al finale di stagione e ai cambiamenti a livello societario, in casa Roma tiene banco anche il tema dei rinnovi di contratto . Se per Dybala e Lorenzo Pellegrini la permanenza a Trigoria appare una possibilità concreta, per Celik ed El Shaarawy il futuro sembrava tutt’altro che scontato. Secondo quanto riportato da SkySport però, Gian Piero Gasperini si starebbe spendendo in prima persona per favorire il raggiungimento di un accordo per il rinnovo del terzino turco e dell’esterno italiano . L’intenzione del tecnico sarebbe quella di poter contare su entrambi anche nel prossimo futuro, considerandoli pedine importanti all’interno della rosa sia dal punto di vista tecnico sia sotto il profilo umano.

Un tema, quello dei rinnovi, particolarmente caro a Gasperini che non a caso ne ha parlato anche ieri in conferenza stampa: "Mi dà fastidio che ci sia chi pensa che questo sia un gruppo da quinto-sesto posto e che oltre non possa andare. Se questi giocatori avessero avuto sostegno e rinforzi in più, con qualcuno più forte al loro fianco, magari avrebbero raggiunto traguardi più alti". Un primo messaggio chiaro da parte di Gasp, che ha poi rincarato la dose: "Questo è un gruppo molto forte, con una base solida. Ci mettono sempre la faccia e giocano sempre, non si danno mai per malati. Sono sempre presenti e, quando perdono, ci stanno male: non è da tutti. Questi sono valori da rinforzare, non da smantellare per prendere chissà chi. Io rispetto anche altre idee, però se devo lavorare, lavoro con le mie". Parole che sembrano tracciare una linea precisa, soprattutto sul fronte rinnovi: Gasperini vuole ripartire da un nucleo affidabile, competitivo e già pienamente coinvolto nel progetto. A patto però di poter contare su rinforzi di livello.