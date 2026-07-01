Gian Piero Gasperini si sta godendo alcuni (meritati) giorni di vacanza prima del raduno fissato a Trigoria il 13 luglio. Il tecnico della Roma non stacca comunque mai la testa dalle vicende giallorosse, con Greenwood che resta la sua assoluta priorità. Nell'ultimo week-end, però, Gasp si è goduto un paio di giorni di relax in Val Pusteria, tra sport e solidarietà. Insieme all'allenatore giallorosso anche il Fondatore dell’Accademia dello Sport per la Solidarietà di Bergamo, Giovanni Licini, e il ministro dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti. A Braies i tre, amici di lunga data, sono stati accolti dal sindaco Mittermair e dal presidente del consorzio dei comuni bolzanesi Oberstaller per un’escursione sul Monte Specie nel segno dell’amicizia e della solidarietà. Al termine della camminata non poteva mancare un tradizionale pranzo conviviale e, naturalmente, una visita alla Malga Prato Piazza. Durante l'incontro sono andati in scena confronti su vari argomenti: politica e sport, ovviamente, ma anche tanto di Alto Adige, delle sue particolarità e dello sviluppo della regione. Sabato 30 giugno c'è stata poi una nuova escursione, con un nutrito seguito di amici, sui percorsi delle Tre cime di Lavaredo.