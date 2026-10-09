Per quanto riguarda i gol subiti, in Serie A il duello a distanza è proprio col Como

Redazione
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"Una difesa di gladiatori", queste le parole utilizzate da Gasperini per descrivere al meglio il suo pacchetto arretrato. Da Mancini a Hermoso, i difensori l'anno scorso hanno alzato un muro che per diversi mesi è stato quasi invalicabile anche grazie alle super parate di Svilar. E anche per quanto riguarda i gol subiti il duello a distanza è col Como. Tra le squadre di Serie A nelle ultime due stagioni (dall'inizio dell'era Gasperini) è proprio la Roma quella ad aver concesso meno gol (34), uno in meno del Como che in queste prime giornate si è rivelata meno impermeabile rispetto allo scorso anno - con già 6 gol subiti nelle prime 5 partite. Allargando questa speciale classifica anche ai top 5 campionati europei, a far meglio della Roma è solamente l'Arsenal di Mikel Arteta con 31 gol concessi nelle ultime due stagioni. I Gunners hanno vinto la Premier League e sfiorato l'impresa in finale contro il PSG di Luis Enrique. Un paragone che a Gasperini farà sicuramente piacere ora che la Roma ha anche imparato a far male in attacco: sono già 14 i gol segnati nelle prime 5 giornate, un netto miglioramento rispetto alla scorsa stagione quando i giallorossi erano fermi a quota 5.

Svilar Fenerbahce Roma

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