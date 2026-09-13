Tutto il gruppo a disposizione per Gasperini in vista della sfida di domani contro il Torino. Il tecnico ritrova anche Pellegrini, prima chiamata per numero sette giallorosso. In lista anche Koné che ha smaltito il lieve problema al ginocchio e Lulli che ieri non si era allenato a causa di un virus intestinale. Malen e Dybala guideranno l'attacco, al loro fianco uno tra Soulé e Mora.

Torino-Roma, i convocati di Gasperini

: Svilar, De Marzi, Gollini

Difensori: Rensch, Koulierakis, Ndicka, Molina, Hermoso, Mancini, Balerdi, Wesley, Lulli, Ghilardi

Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, De Roon, Koné, Pisilli, Mora

Attaccanti: Castro, Malen, Soulé, Dybala