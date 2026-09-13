Malen e Dybala guideranno l'attacco. Il tecnico ha tutto il gruppo a disposizione

Redazione
gasperini 3

Gasperini su de Roon: "Non poteva finire in uno sgabuzzino. Una fortuna averlo a Roma"

Scegli Forzaroma.info come fonte preferita su Google

Tutto il gruppo a disposizione per Gasperini in vista della sfida di domani contro il Torino. Il tecnico ritrova anche Pellegrini, prima chiamata per numero sette giallorosso. In lista anche Koné che ha smaltito il lieve problema al ginocchio e Lulli che ieri non si era allenato a causa di un virus intestinale. Malen e Dybala guideranno l'attacco, al loro fianco uno tra Soulé e Mora.

Torino-Roma, i convocati di Gasperini

Portieri: Svilar, De Marzi, Gollini

Difensori: Rensch, Koulierakis, Ndicka, Molina, Hermoso, Mancini, Balerdi, Wesley, Lulli, Ghilardi

Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, De Roon, Koné, Pisilli, Mora

pellegrini GettyImages-2290053523

Attaccanti: Castro, Malen, Soulé, Dybala

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenta
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti