Gian Piero Gasperini si coccola Wesley. Il laterale brasiliano, voluto fortemente dal tecnico per la sua avventura in giallorosso, è uno dei punti fermi della squadra romanista ormai da un anno e mezzo. Ai microfoni di TNT Sports Brasil, a poche ore dalla quinta giornata di Champions League contro il PSG, Gasp ha elogiato così Wesley: "Devo dire che lui è un giocatore molto duttile e questa credo che sia una grande risorsa. Lui ha giocato spesso a sinistra con me, un po' per necessità e un po' per convinzione, perché nella parte opposta ha fatto delle ottime gare. Come ho detto prima, è un giocatore che è diventato bravo anche in fase difensiva. La partita con il Real Madrid è stata molto positiva, una marcatura su Vinicius, per dire, che era il suo connazionale. È un ragazzo che è ancora molto giovane, ha solo 23 anni, ma è in un'evoluzione veramente positiva e oggi credo che sia uno dei migliori al mondo".

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