Gasperini e il gap con l'Inter: "Sono la squadra da battere, ma vogliamo avvicinarci"

Sarà Gian Piero Gasperini il grande protagonista della giornata di oggi al Festival dello Sport di Trento, organizzato da La Gazzetta dello Sport. Il tecnico giallorosso salirà sul palco del Teatro Sociale alle ore 18:30 e la sua intervista sarà in diretta streaming sul sito festivaldellosport.it. Poi farà ritorno a Roma per preparare la sfida al Como di domenica 11 ottobre. Presente all’evento anche il CEO della Roma John Galantic che dovrebbe rilasciare alcune dichiarazioni a margine.