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Gasperini suona la carica: "Ci manca un attaccante"

Sono ore bollenti per il calciomercato della Roma, ma la squadra giallorossa deve pensare anche al campo. Domani, infatti, Cristante e compagni saranno ospiti del Lecce al Via del Mare. A presentare la trasferta pugliese ci ha pensato Gian Piero Gasperini: "Per completare abbiamo bisogno di un pezzo che chiuda quella parte. Sono rimasti un terzino e un attaccante. Lulli ha un po' sopperito, ho sempre sperato in lui, sta dando risposte importanti ma non possiamo caricarlo di responsabilità così grandi. L'anno scorso avevamo Angelino, Tsimikas, Celik, Wesley e anche Rensch". Gasperini ha quasi tutti a disposizione, ad eccezione di Pellegrini e Rensch che prossima settimana torneranno in gruppo. La novità tra i convocati è Leonardo Balerdi, ufficiale questa mattina, mentre ci sono gli altri nuovi Koulierakis, Mora, Castro e Molina.

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