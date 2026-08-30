Leonardo Balerdi è già a disposizione di Gasperini. Ufficialità arrivata oggi, intervista e prima convocazione per la sfida contro il Lecce. L'argentino è già in clima derby e lo ha dimostrato con una frase che ha fatto impazzire i tifosi della Roma"Sono già venuto qui e abbiamo giocato contro un’altra squadra. Voglio conoscerlo da questa parte”. Il difensore ha snobbato i biancocelesti senza mai nominare la Lazio nella risposta. E c'è un altro dettaglio che non è passato inosservato durante l'intervista. Balerdi parla già un ottimo italiano. Il motivo? La fidanzata nata a Milano e la madre professoressa di italiano in Argentina.