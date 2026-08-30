La Roma va verso la seconda partita ufficiale della stagione, quella in casa del Lecce di Di Francesco che ha esordito con una bella vittoria esterna a Venezia. Gasperini ha quasi tutti a disposizione, ad eccezione di Pellegrini e Rensch che prossima settimana torneranno in gruppo. La novità tra i convocati è Leonardo Balerdi, ufficiale questa mattina, mentre ci sono gli altri nuovi Koulierakis, Mora, Castro e Molina. Out invece de Roon, arrivato oggi nella capitale e non ancora ufficiale. Fuori dall'elenco ovviamente El Aynaoui e anche Robinio Vaz, in procinto di trasferirsi all'Hull City appena la Roma darà l'ok e avrà un altro attaccante. La lista completa dei convocati:

Portieri: Svilar, De Marzi, Gollini

Difensori: Koulierakis, Ndicka, Molina, Hermoso, Mancini, Balerdi, Wesley, Lulli, Ghilardi

Centrocampisti: Cristante, Koné, Pisilli, Mora

Attaccanti: Castro, Malen, Soulé, Dybala