I giallorossi domani alle 18.30 giocherà al Via del Mare: dovrà rimandare l'esordio il centrocampista olandese
Cessione Soulé, Gasperini precisa: "Non c'è nessuna offerta, domani può giocare"
La Roma va verso la seconda partita ufficiale della stagione, quella in casa del Lecce di Di Francesco che ha esordito con una bella vittoria esterna a Venezia. Gasperini ha quasi tutti a disposizione, ad eccezione di Pellegrini e Rensch che prossima settimana torneranno in gruppo. La novità tra i convocati è Leonardo Balerdi, ufficiale questa mattina, mentre ci sono gli altri nuovi Koulierakis, Mora, Castro e Molina. Out invece de Roon, arrivato oggi nella capitale e non ancora ufficiale. Fuori dall'elenco ovviamente El Aynaoui e anche Robinio Vaz, in procinto di trasferirsi all'Hull City appena la Roma darà l'ok e avrà un altro attaccante. La lista completa dei convocati:
Portieri: Svilar, De Marzi, Gollini
Difensori: Koulierakis, Ndicka, Molina, Hermoso, Mancini, Balerdi, Wesley, Lulli, Ghilardi
Centrocampisti: Cristante, Koné, Pisilli, Mora
Attaccanti: Castro, Malen, Soulé, Dybala
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