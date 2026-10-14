Gian Piero Gasperini ha parlato ai microfoni di Prima Video prima dell'inizio della sfida di Champions League contro il Real Madrid. Queste le sue parole:

Quando è arrivato a Roma ha detto che aveva bisogno delle sfide e della passione dell'ambiente: che cosa si aspetta stasera? "Non c'erano dubbi. Questo tipo di gare mancano da tempo e la gente le aspetta da anni. Questa sera abbiamo un cliente importante".

Lo sa che stasera gioca in 12, 13 o 14 con la bolgia dello stadio? "Lo sappiamo, ma poi in campo siamo 11 contro 11. Dobbiamo contare sulle nostre forze, intorno c'è una spinta incredibile di motivazioni ma poi c'è il campo".

Ha dormito, pensando agli avversari in attacco? "Sono i migliori giocatori al mondo, soprattutto è impegnativa la loro velocità. Lo sappiamo, dobbiamo essere bravi non solo individualmente ma anche di squadra".

Ha detto che la Roma non deve cambiare identità: ci svela quale è? "Quella di provare, di cercare di mettere in difficoltà l'avversario e di esaltare qualche loro difficoltà che hanno e di limitare i loro pregi, che sono tanti".