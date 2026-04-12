Gasperini, la permanenza è legata a Pellegrini: il rinnovo è una priorità

Chi, ad aprile, avrebbe immaginato uno scenario simile? Probabilmente nessuno. E invece la Roma si ritrova oggi al centro di una turbolenza che si è in gran parte costruita da sola: prima la pesante sconfitta contro l’Inter, poi il duro confronto verbale tra Ranieri e Gian Piero Gasperini. Il quadro che sta emergendo non è dei più rassicuranti: la sensazione, sempre più concreta, è che alla fine solo uno dei due resterà. Eppure Gasp, finora, non ha mai espresso la volontà di lasciare. Al contrario, il tecnico piemontese vuole proseguire il progetto intrapreso, senza abbandonarlo a metà. Per farlo, però, serviranno cambiamenti. O forse, più precisamente, delle certezze. Alcuni punti fermi dovranno restare tali, e tra questi c’è il nome di Lorenzo Pellegrini. Secondo quanto riportato da la Repubblica, il rinnovo del numero 7 giallorosso rappresenta una delle condizioni poste da Gasperini per la sua permanenza nella Capitale. Non è un segreto: il centrocampista è uno degli uomini di fiducia da Gasp. La questione, tuttavia, è tutt’altro che semplice. Il club avrebbe infatti avanzato una proposta chiara: prolungamento sì, ma con un ingaggio ridotto, passando dagli attuali 6 milioni a circa 3 milioni di euro a stagione. La palla passa all'ex Sassuolo.