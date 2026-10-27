Gasperini: "La Roma è uscita molto bene dagli ultimi big match. Il percorso è positivo"

Gian Piero Gasperini ha parlato ai microfoni di Dazn prima della sfida contro il Cagliari. Queste le parole dell'allenatore della Roma:

GASPERINI A DAZN

Oggi si arriva a una partita simile a quella del Genoa. Questa è la partita per dimostrare di essere una grande squadra? “Sicuramente tutte le partite hanno difficoltà, diverse ma ci sono. È chiaro che giocare così ravvicinati genera acciacchi e strascichi. Non è la stessa cosa di giocare una volta a settimana. Però può dare fiducia ai giocatori, anche a quelli che giocano di meno. È una opportunità per loro. “

Che partita si aspetta? “Mi aspetto una partita in cui il Cagliari è pronto a rilanciare gioco, sulle fasce e in attacco. Bisogna stare attenti a Nzola e Fadera e hanno cambi importanti. Noi dobbiamo giocare con qualità e ritmo”

Pensare a una Roma senza Malen era impossibile. Ma questo e un segnale di garanzie? “È figlia del calendario questa scelta. E poi castro ha giocato due partite fa ed è stato determinante. In un calendario così fitto dobbiamo avere tutti i giocatori al meglio, non solo Malen”