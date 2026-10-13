Un omaggio alla storia recente della Roma con due allenatori che, ognuno a suo modo, ha saputo conquistare la piazza giallorossa
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Domani sera Gian Piero Gasperini e José Mourinho si sfideranno in un Roma-Real Madrid che promette spettacolo ma soprattutto tante emozioni. I due sono protagonisti della nuova opera dell'artista Harry Greb, che ha dedicato loro un murale al Roma Club Testaccio. "I Mister (Roma chiamò)", recita la didascalia dell'autore. Un omaggio alla storia recente della Roma con due allenatori che, ognuno a suo modo, ha saputo conquistare la piazza romanista e tornare a far sognare il popolo giallorosso. In attesa della super-sfida di Champions League all'Olimpico.
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