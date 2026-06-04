È una serata speciale per Gian Piero Gasperini che sarà ospite d'onore all'Accademia dello Sport per la Solidarietà. Il tecnico della Roma non è voluto mancare ad un appuntamento per lui sempre speciale. In particolare in questa edizione saranno celebrati i 50 anni del Torneo di tennis e padel dell'Accademia dello sport per la Solidarietà. Gasp, proprio in queste ore, si trova a Bergamo pronto per presenziare all'evento di questa sera, dove ritroverà anche Giovanni Licini, da sempre impegnato nei progetti di solidarietà attraverso lo sport. In programma anche un intervento del tecnico di Grugliasco a margine dell'evento.