Gasperini è alla ricerca di un esterno alto, ormai non è un segreto e D'Amico vuole accontentarlo. Così in questi giorni continua a monitorare il mercato e l'ultimo nome che avrebbe messo sul taccuino è quello di Kevin Schade, 24enne del Brentford. A rivelarlo è la Gazzetta dello Sport. Il calciatore ha una valutazione di 40 milioni e nell'ultima Premier League ha segnato 8 gol in 31 partite. Nazionale tedesco, è uno tra i profili graditi anche per età (24 anni) e stipendio alla portata.