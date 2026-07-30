Il ds D'Amico è al lavoro per accontentare le richieste del tecnico, c'è anche il tedesco tra i nomi nel mirino
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Gasperini è alla ricerca di un esterno alto, ormai non è un segreto e D'Amico vuole accontentarlo. Così in questi giorni continua a monitorare il mercato e l'ultimo nome che avrebbe messo sul taccuino è quello di Kevin Schade, 24enne del Brentford. A rivelarlo è la Gazzetta dello Sport. Il calciatore ha una valutazione di 40 milioni e nell'ultima Premier League ha segnato 8 gol in 31 partite. Nazionale tedesco, è uno tra i profili graditi anche per età (24 anni) e stipendio alla portata.
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