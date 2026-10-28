Nell’ambiente più che mai sereno di Trigoria c’è una piccola nube. Aleggia sulla testa di Wesley. Il brasiliano è finito al centro di pettegolezzi dopo le dichiarazioni della moglie sui social. Un po’ di caos che ha scombussolato il suo ordinario. In campo il rendimento non ne risente. Ma la sensazione è che stia dando qualcosa in meno rispetto all’anno scorso. Nulla di preoccupante. Il duro lavoro ripaga sempre. E Wesley lo sa. Oggi Gasp ha concesso il giorno libero alla squadra. Lui no. Si è buttato in palestra: pesi, flessioni e tanto altro. Per tenere la forma. Per tornare a correre su quella fascia come sa. "Il lavoro continua", scrive lui sui social. Udine lo aspetta. Sarà titolare. E ha tutta l’intenzione di far parlare il campo, non il gossip.