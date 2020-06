Gaffe, errori dialettici e i malumori a Trigoria: i cinque passi della rottura tra Petrachi e la Roma

Anche chi aspettava la conferma ufficiale della rottura del rapporto tra Petrachi e la Roma è stato accontentato. La sospensione sancisce la fine definitiva di un rapporto nato tra qualche inciampo e qualche gaffe per poi finire con sms al veleno e parole pesanti che a Trigoria non sono proprio piaciute. In mezzo due campagne acquisti con pochissimi successi (Smalling e Mkhitaryan, a cui ora sta pensando Baldini) e tantissimi interrogativi. Con il paradosso che le possibili plusvalenze a cui dovrà aggrapparsi la Roma per non cedere Zaniolo e Pellegrini portano il nome di Kluivert e Under, due eredità di Monchi.

