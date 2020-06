Roma, con Petrachi è rottura: il club sospende il d.s.

La Roma sospende Petrachi. A scriverlo è gazzetta.it che specifica come neanche l’appello dell’AD Fienga sia bastato per risanare una situazione che ormai era degenerata dopo il famoso messaggio inviato dal diesse a Pallotta. L’ex Torino, sussurrano nel centro sportivo, ha continuato con le sue rimostranze, con le sue accuse a vari livelli, e così alla dirigenza non è rimasto altro che sospenderlo, appunto. Nella Roma interpretano questo gesto come una mano tesa verso il direttore sportivo con un gesto che prenderebbe il posto del licenziamento nudo e crudo. In linea teorica, infatti, potrebbe anche tornare nelle sue funzioni, ma se impugnasse la sanzione si finirebbe in Tribunale.