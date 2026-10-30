Il Frosinone vola in classifica e c'è anche lo zampino di un ex Roma nello splendido momento forma della squadra laziale. Matteo Cichella ieri ha trovato il primo gol in Serie A. Il centrocampista è cresciuto nel settore giovanile giallorosso prima dell'addio nel 2024. Ma non ha dimenticato la Roma, queste le sue parole a Dazn dopo la vittoria per 5-1 contro il Lecce: "La scelta del numero 16? De Rossi non serve che lo racconti io, come persona e giocatore. Crescendo nelle loro giovanili, ti appassioni ad un giocatore come lui ed è il mio idolo”. Il 2 gennaio la sua partita del cuore all'Olimpico.