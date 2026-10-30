C'è chi sperava potesse diventare una bandiera della Roma e i presupposti c'erano tutti. La storia d'amore tra i romanisti e Zaniolo è stata tormentata, un popolo intero che lo ha coccolato nei momenti duri (due volte la rottura del crociato) e che poi si è sentito tradito. Nicolò è arrivato nella Capitale da perfetto sconosciuto, ma le qualità si erano viste fin da subito. Un predestinato: gol, assist, giocate di classe e il gol a Tirana che nonostante tutto rimarrà nella storia. Poi qualcosa si è rotto. Un rapporto che si è incrinato fino al burrascoso addio nell'inverno del 2023 pochi mesi prima della maledetta finale di Budapest. Zaniolo ha voglia di cambiare aria, Mourinho smette di difenderlo ("non ha voglia di lottare") e infine il passaggio al Galatasaray dopo il secco 'no' al Bournemouth. E la carriera del figliol prodigo non è mai sbocciata. In Premier League con l'Aston Villa ha deluso. Ci ha provato anche Gasperini a risollevarlo senza successo prima del sorriso ritrovato a Udine. In mezzo altri "scontri" con i tifosi della Roma. Nel 2024 - quando vestiva la maglia dell'Atalanta - segna all'Olimpico, si toglie la maglia e dà vita ad un'esultanza sfrenata. Bordata di fischi e uno strappo ormai insanabile. Anche l'anno scorso lo stadio gli ha riservato un'accoglienza tutt'altro che amorevole e ci aveva pensato Hermoso a tenerlo a bada. Lo spagnolo potrebbe essere di nuovo la chiave per fermare il classe 1999 che è pronto a sfidare il suo passato ancora una volta. Nei mesi scorsi ha chiesto scusa, ma le sue parole non sono state ascoltate. E anche domani gli oltre cinquemila tifosi presenti alla Dacia Arena lo tratteranno come un nemico sportivo. "C'eravamo tanto amati ", questo potrebbe essere il titolo della sfida.