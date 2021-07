Friedkin, l’ufficio a Trigoria con camino e palestra è costato 1 milione e mezzo

Vista sui campi di Trigoria dove si allenerà la Roma, con vetri oscurati dall'esterno

Pezzi d'arredamento unici, un camino e anche una palestra accanto alla stanza di Ryan. Così i Friedkin - secondo il Tempo - hanno ristrutturato il loro ufficio al Fulvio Bernardini di Trigoria. Una spesa da oltre un milione e mezzo per un'ala della struttura che ha le vetrate sui campi dove si allenerà la Roma di Mourinho, ma con vetri oscurati dall'esterno. Accanto al loro, ci sarà anche il nuovo ufficio di José, costruito per l'arrivo dello Special One con l'obiettivo di regalargli ogni comfort possibile. Specialmente in questi primi giorni in cui sarà "isolato" ma potrà comunque girare nel centro sportivo (e lavorare, anche in campo) mantenendo la distanza e sottoponendosi a tamponi molecolari ogni giorno. Ieri è stato "prelevato" in Portogallo proprio da Dan Friedkin, che ha guidato personalmente l'aereo che l'ha portato all'aeroporto di Ciampino.